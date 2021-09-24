Свыше 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

В Псковскую область привезли 10 тыс. 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Всего первым компонентом вакцины привились 182 тыс. 587 жителей Псковской области, из которых 383 за последние сутки. Вторым компонентом – 171 тыс. 253, из которых за минувшие 24 часа – 636.

Ревакцинацию прошли 3 тыс. 456 жителя региона, из которых 174 за минувшие сутки.

Расход поступившей вакцины на данный момент составляет 77,2%.