Свыше 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

В Псковскую область привезли 10 тыс. 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В Псковскую область привезли 10 тыс. 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Всего первым компонентом вакцины привились 182 тыс. 587 жителей Псковской области, из которых 383 за последние сутки. Вторым компонентом – 171 тыс. 253, из которых за минувшие 24 часа – 636.
Ревакцинацию прошли 3 тыс. 456 жителя региона, из которых 174 за минувшие сутки.
Расход поступившей вакцины на данный момент составляет 77,2%.
14 сент.2021г - NVL. В Псковской области ,спустя некоторое время после получения обоих компонентов вакцины от коронавируса скончался отец Николай, представитель РПЦ, сообщает Znak.60 m.Священник был привит ещё в мае 2021 г. в поликлинике г.Печоры Псковской области. "Нужно просто остановить вакцинацию от ковида.Потому что сейчас сезон респират.заболеваний..."-Д.М.Н. ,профессор Шафалинов В.А. в интервью от 21 сент.2021 г.в интернете на канале Царьград.