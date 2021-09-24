Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
2

Общество / Здоровье

Ведерников: уровень заболеваемости коронавирусом превысил показатели июля

24 сентября 2021 года, 12:58

За минувшие сутки, 23 сентября, в Псковской области зафиксировали еще 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Ведерников: уровень заболеваемости коронавирусом превысил показатели июля

Фото Дарьи Хватковой

В Пскове заразился 31 человек (всего 17 тыс. 121), в Великих Луках – 21 (всего 8 тыс. 99).

14 новых случаев выявлено в Псковском районе (всего 4 тыс. 46), десять – в Невельском районе (всего 1 тыс. 932), девять – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 337). Восемь человек заболели в Островском районе (всего 2 тыс. 277), семь – в Себежском районе (всего 858), по шесть – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 335) и Великолукском (всего 1 тыс. 231) районах. Пять новых случаев зафиксировано в Бежаницком районе (всего 528), по четыре – в Печорском (всего 905), Плюсском (всего 875), Стругокрасненском (всего 654) и Локнянском (всего 342) районах, по три – в Порховском (всего 1 тыс. 484) и Дедовичском (всего 1 тыс. 184). По два человека заболели в Гдовском (всего 785), Пустошкинском (всего 488) и Усвятском (всего 320) районах, по одному – в Пушкиногорском (всего 584), Пыталовском (всего 566), Палкинском (всего 515) и Куньинском (всего 460) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 49 тыс. 485 человек, выздоровели – 42 тыс. 520, в том числе 131 за минувший день. Умерли – 759 жителей региона, из них 5 – за прошедшие сутки. На данный момент проведено 539 тыс. 937 исследований на COVID-19. За последние 24 часа – 1 тыс. 773.

«Уровень заболеваемости превысил показатели июля. Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников своем Instagram-аккаунте

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Победители творческого конкурса «Псков. Любовь» определены
1,5 миллиона рублей поручил выделить Михаил Ведерников на погашение долгов пушкиногорской гостиницы «Дружба» в Псковской области
Ежемесячные выплаты ветеранам труда Псковской области планируют проиндексировать
Завершена работа над себежским томом книги «Солдаты Победы»
4 библиотеки в 2022 году модернизируют в Псковской области
Хулиганы разгромили Финский парк в Пскове
С 29 сентября по 2 октября перекроют часть дорог Псковской области в связи с ралли «Пушкинские Горы-2021»
Александр Сотник может получить мандат депутата Псковской гордумы
Самый загадочный фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» выйдет 28 сентября

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:40 24.09.2021

В Югре, где численность населения составляет более полутора млн человек заразились 165 человек в сутки и один человек умер. Ну, вообще не бьёт медстатистика в главном инстаграме. В самой вымирающей области с двумя новыми инфекционными больницами умирает людей от ковида намного больше, чем в Югре, Татарстане,Новосибирской обл...Зачем свозить в больницы заболевших, если они там умирают.Или там не отмылись от пребывания на лечении индийских студентов?Почему так много умирает от этого вируса у нас?

Бабулечка
15:33 24.09.2021

"Мы можем закончить нашу жизнь плачевно..Организм человека справился бы без вакцин, так как большое количество людей имеют резистентность, в том числе дети, они резистентны...Переболевшие люди/без ковидвакцин/ являются золотым фондом..." - из выступлений профессора, Д.М.Н., иммунолога Кирилличевой Галины Борисовны /ныне матушка/. В интернете множество интервью с её участием.Вот где правда о вакцинации экспериментальным препаратом, за побочки от которого никто не желает брать ответственность...

В сухом остатке

Общество / Здоровье
24 сентября 11:54

В сухом остатке
Всё в дом

Общество / Коммуналка
22 сентября 11:38

Всё в дом

Как живет единственный в Пскове Дом образцового содержания

Наводить мосты

Общество
16 сентября 13:09

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ