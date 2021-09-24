Ведерников: уровень заболеваемости коронавирусом превысил показатели июля

За минувшие сутки, 23 сентября, в Псковской области зафиксировали еще 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
За минувшие сутки, 23 сентября, в Псковской области зафиксировали еще 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.
В Пскове заразился 31 человек (всего 17 тыс. 121), в Великих Луках – 21 (всего 8 тыс. 99).
14 новых случаев выявлено в Псковском районе (всего 4 тыс. 46), десять – в Невельском районе (всего 1 тыс. 932), девять – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 337). Восемь человек заболели в Островском районе (всего 2 тыс. 277), семь – в Себежском районе (всего 858), по шесть – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 335) и Великолукском (всего 1 тыс. 231) районах. Пять новых случаев зафиксировано в Бежаницком районе (всего 528), по четыре – в Печорском (всего 905), Плюсском (всего 875), Стругокрасненском (всего 654) и Локнянском (всего 342) районах, по три – в Порховском (всего 1 тыс. 484) и Дедовичском (всего 1 тыс. 184). По два человека заболели в Гдовском (всего 785), Пустошкинском (всего 488) и Усвятском (всего 320) районах, по одному – в Пушкиногорском (всего 584), Пыталовском (всего 566), Палкинском (всего 515) и Куньинском (всего 460) районах.
С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 49 тыс. 485 человек, выздоровели – 42 тыс. 520, в том числе 131 за минувший день. Умерли – 759 жителей региона, из них 5 – за прошедшие сутки. На данный момент проведено 539 тыс. 937 исследований на COVID-19. За последние 24 часа – 1 тыс. 773.
«Уровень заболеваемости превысил показатели июля. Берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников своем Instagram-аккаунте
В Югре, где численность населения составляет более полутора млн человек заразились 165 человек в сутки и один человек умер. Ну, вообще не бьёт медстатистика в главном инстаграме. В самой вымирающей области с двумя новыми инфекционными больницами умирает людей от ковида намного больше, чем в Югре, Татарстане,Новосибирской обл...Зачем свозить в больницы заболевших, если они там умирают.Или там не отмылись от пребывания на лечении индийских студентов?Почему так много умирает от этого вируса у нас?
"Мы можем закончить нашу жизнь плачевно..Организм человека справился бы без вакцин, так как большое количество людей имеют резистентность, в том числе дети, они резистентны...Переболевшие люди/без ковидвакцин/ являются золотым фондом..." - из выступлений профессора, Д.М.Н., иммунолога Кирилличевой Галины Борисовны /ныне матушка/. В интернете множество интервью с её участием.Вот где правда о вакцинации экспериментальным препаратом, за побочки от которого никто не желает брать ответственность...