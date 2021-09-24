Летучую мышь из Лондона пытались спасти в Пустошкинском районе

Лондонскую летучую мышь, установившую новый мировой рекорд, пыталась спасти жительница Пустошкинского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации.
Летучая мышь, пролетевшая 2 тыс. 18 км из Лондона, погибла после схватки с кошкой Мусей в Пустошкинском районе. Светлана Лапова, жительница района, нашла израненного зверька возле своего дома, но из-за серьезности травм нетопыря спасти не удалось
Фото Псковского агентства информации
«Это шок для меня, что она так далеко залетела и оказалась именно у меня во дворе», – рассказала Светлана Лапова.
На лапке летучей мыши было обнаружено небольшое кольцо с надписью «Лондонский зоопарк». Информацию о том, что эта мышь действительно прилетела из Англии позже подтвердили московские активисты-зоозащитники.
Фото Псковского агентства информации
Лиза Уорледж, глава британского фонда защиты летучих мышей, отметила, что это самый дальний полет среди летучих мышей, покидавших Великобританию.
«Мы никогда не видели такого результата даже близко, это очень впечатляет», – прокомментировала она.
Фото Псковского агентства информации
По словам Лизы Уорледж, данный перелет дал новые данные, уточняющие информацию о возможных путях миграции летучих мышей. Это, как отметила глава британского фонда, в первую очередь важно для защиты самого вида.
«Эти зверьки часто становятся жертвами ветряных турбин, и я очень рада, что новость об этой маленькой летучей мыши была подхвачена по всему миру», – подчеркнула эксперт.
Нетопырь, найденный в Псковской области, был окольцован в октябре 2016 года Брайаном Бриксом рядом с аэропортом Хитроу. До Пустошкинского района он пролетел 2 тыс. 18 км, что является вторым по длительности полётом летучих мышей из всех зарегистрированных случаев и беспрецедентным случаем для британского вида.