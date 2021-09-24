Летучую мышь из Лондона пытались спасти в Пустошкинском районе

Летучая мышь, пролетевшая 2 тыс. 18 км из Лондона, погибла после схватки с кошкой Мусей в Пустошкинском районе. Светлана Лапова, жительница района, нашла израненного зверька возле своего дома, но из-за серьезности травм нетопыря спасти не удалось

«Это шок для меня, что она так далеко залетела и оказалась именно у меня во дворе», – рассказала Светлана Лапова.

На лапке летучей мыши было обнаружено небольшое кольцо с надписью «Лондонский зоопарк». Информацию о том, что эта мышь действительно прилетела из Англии позже подтвердили московские активисты-зоозащитники.