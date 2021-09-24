Мозаика на входе в ДСК в Пскове будет отреставрирована

Гигантская мозаика на проходной Домостроительного комбината на улице 128 Стрелковой Дивизии в Пскове была демонтирована для ремонта и последующего возвращения на место. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщила представитель собственника ДСК, заместитель директора КГ «ЛУГ» Светлана Сибилькова.

«Мозаика у ДСК уже несколько лет находилась в аварийном состоянии и продолжала осыпаться. Было принято решение ее временно демонтировать, привести в порядок, а затем вернуть на место, чтобы она продолжала украшать не только предприятие, но и Псков. Поэтому говорить о сносе панно некорректно», - сказала Светлана Сибилькова.