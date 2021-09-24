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Транспорт / Инфраструктура

Участок Рижского проспекта в Пскове расширят

24 сентября 2021 года, 11:15

После ремонтных работ в Пскове будет расширен участок Рижского проспекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Участок Рижского проспекта в Пскове расширят

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

В ходе ремонта на участке между улицами Шестака и Юбилейной срежут часть зеленой зоны вдоль дома № 76/2 по Рижскому проспекту. За счет этого дорожное полотно будет расширено примерно на три метра.

Участок Рижского проспекта в Пскове расширят

Фото из Instagram-аккаунта заместителя главы администрации города Бориса Елкина

Ремонт Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Балтийской стартовал 9 сентября текущего года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Он продлится до 2022 года. Сумма контракта составляет свыше 111 млн рублей. Большая часть из них была выделена из областного бюджета.

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