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Общество

Свыше 120 дворов благоустроят в Псковской области в рамках допфинансирования из федерального бюджета

24 сентября 2021 года, 10:12

В Псковской области в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета будет благоустроено свыше 120 дворов. Об этом доложил губернатор региона Михаил Ведерников на рабочей встрече с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреком Файзуллиным в Москве, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Свыше 120 дворов благоустроят в Псковской области в рамках допфинансирования из федерального бюджета

Фото Андрея Степанова

В рамках встречи обсуждались реализация в Псковской области национального проекта «Жилье и городская среда» и развитие коммунальной инфраструктуры. Кроме того, участниками был рассмотрен ход строительства социально значимых объектов региона.

Михаил Ведерников отметил, что дополнительное финансирование из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит благоустроить в Псковской области свыше 120 дворов. Он подчеркнул, что все необходимые лимиты доведены до муниципалитетов. На данный момент проводятся конкурсные процедуры. В ряде образований они уже завершены и начались работы по благоустройству.

Губернатор региона также доложил, что до конца этого года в регионе будут благоустроены девять дворовых и 55 общественных территорий. Строительно-монтажные работы на большей части объектов, по его словам, уже завершены.

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