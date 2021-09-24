Защищённую ипотеку для индивидуального строительства введут в России

В России введут защищённую ипотеку для индивидуального жилищного строительства. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, отвечая на вопрос главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева в рамках III eжегодного форума для глав городов «Дни лидеров муниципальных образований» 24 сентября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Геннадий Афанасьев отметил, что сейчас темпы индивидуального жилищного строительства оставляют желать лучшего, в частности, из-за отсутствия инфраструктуры, подведённой к земельным участкам. Он уточнил, какие меры федеральной поддержки планируются в этом направлении.

По словам министра, на федеральном уровне сформирована и утверждена Правительством «дорожная карта», определены основные инструменты поддержки малоэтажного строительства, учтена оптимизация необходимых процедур для физических и юридических лиц.

«Мы сегодня разработали и внесли в Правительство проект закона, который будет регулировать привлечение средств граждан и юридических лиц при строительстве, создаст механизм, когда граждане будут привлекать не потребительский кредит, а ипотечный, который будет также защищён определённым образом», - сказал Ирек Файзуллин. Он добавил, что система будет работать также, как эскроу-счета при строительстве многоквартирных домов.

Кроме того, проинформировал министр, был проведён конкурс по типовым проектам малоэтажного строительства. 23 сентября были подведены его итоги и отобраны более 40 проектов. Они будут внесены в реестр типовых проектов и доведены до регионов.

Что касается инфраструктуры, то, подчеркнул Ирек Файзуллин, поддержка для её развития оказывается, отрабатываются заявки регионов на выделение средств на эти цели. «Рассчитываем на активную работу муниципальных и региональных властей по подготовке заявок и реализации проектов», - сказал он. Также министр обратил внимание на большую роль муниципалитетов в части догазификации. «Мы тут готовы активно работать по исполнению поручения президента», - заключил он.