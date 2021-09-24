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Общество

До 11 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 24 сентября

24 сентября 2021 года, 09:18

24 сентября в Псковской области днём температура воздуха будет держаться на отметке +6…+11 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до +3…+8 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 11 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 24 сентября

Фото Дарьи Хватковой

Согласно прогнозам синоптиков, в Псковской области ожидается облачная погода. Днём пройдут небольшие дожди, в отдельных районах местами умеренные. Ветер восточных направлений умеренный.

В Пскове в течение дня пройдут небольшие дожди. В дневное время воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью температура воздуха будет держаться на отметке +5…+7 градусов.

В Великих Луках также ожидаются осадки. Днём столбики термометров будут показывать +8…+10 градусов, в ночное время – +5…+7 градусов.

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