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Общество

Юлия Пересильд рассказала о занятиях «символической деятельностью»

24 сентября 2021 года, 08:30

Актриса Юлия Пересильд, готовясь к полёту на Международную космическую станцию, поделилась занятиями «символической деятельностью». Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Юлия Пересильд рассказала о занятиях «символической деятельностью»

Фото: Космический центр «Южный» / Роскосмос

«Чем мы занимаемся на Байконуре, помимо тренировок и репетиций? Мы, увидя (ещё находясь в Москве) занятие с названием «символическая деятельность» очень заинтересовались - а что это??? Так оказалось это подпись фотографий. А «символическая деятельность» оказалась отнюдь не «чисто символической», ибо таких фотографий больше тысячи… поэтому в течение всего дня в любую свободную минуту и вечерами - мы подписываем фотографии! Угадайте сколько фотографий я уже подписала?» – поделилась актриса.

С 19 сентября Юлия Пересильд вместе с основным и запасным экипажами начала тренировки на космодроме Байконур для подготовки к 66-й экспедиции на Международную космическую станцию. Старт корабля «Союз МС-19» с актрисой на борту запланирован на 5 октября текущего года.

Уроженка Пскова Юлия Пересильд отправится на МКС вместе с кинорежиссером Климом Шипенко для съемок фильма «Вызов» – совместного научно-просветительского проекта Роскосмоса, Первого канала и студия Yellow, Black and White. 

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