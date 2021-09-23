Дождь и сильный ветер прогнозируют в Псковской области 24 сентября

24 сентября в Псковской области в течение всего дня ожидаются дожди и сильный ветер, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 24 сентября по Псковской области прогнозируется облачная погода. В течение дня по всему региону пройдут дожди. Ночью местами ожидаются небольшие осадки.

Ветер юго-восточных, восточных направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, в ночное время местами с порывами до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +6...+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.