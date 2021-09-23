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Общество

Псковичам рассказали о туристическом потенциале Гдовского района

23 сентября 2021 года, 19:26

Гдовский район богат своей уникальном природой и старинными храмами. И дня не хватит, чтобы посетить все достопримечательности, которые расположились в этом живописном месте.

Псковичам рассказали о туристическом потенциале Гдовского района
Трутневские пещеры
Фото: Александра Нудьга

Кто-то предпочитает начать знакомство с Гдовским районом через музеи, знакомясь с историей края, знаменитым Ледовым побоищем или этнографической тематикой рыбацкой деревни. Кто-то просто отправляется на прогулку по городу, выстраивая свой маршрут через известную Гдовскую крепость и недавно простроенный Собор Державной Божией Матери. А кто-то решает уехать на природу к живописным Трутневским пещерам, чтобы увидеть необычное чудо природы – камень со следом Богородицы.

Недавно в туристическом маршруте по Гдовскому району появился новый объект – здесь был открыт мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной».

Подробнее о всех туристических объектах этого края читайте в материале «Пакуем чемодан» Псковского агентства информации.

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