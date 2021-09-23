В Псковской области на 7,4% сократилось поголовье крупного рогатого скота

На 7,4% по сравнению с прошлым годом в регионе сократилось поголовье крупного рогатого скота. Об этом «Псковской правде» сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

На 1 сентября 2021 года в хозяйствах сельхозпроизводителей Псковской области численность крупного рогатого скота составила 62 тыс. 200 голов, из них 31 тыс. - коров. Также в сельскохозяйственных организациях насчитывается 32 тыс. 800 голов коз и овец и 1590,5 тыс. свиней.

По сравнению с 2020 годом поголовье коров сократилось на 3,6%, крупного рогатого скота - на 7,4%, на 0,5% уменьшилось количество овец и коз.

При этом численность поголовья свиней увеличилась на 13,5%. Этот рост, как отметили в Псковстате, обеспечен за счет нахождения в сельскохозяйственных организациях почти всего поголовья свиней - 99,9%.