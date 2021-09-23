Реконструкция моста через реку Ашевку завершилась в Бежаницком районе Псковской области

Реконструкцию моста через реку Ашевку в Бежаницком районе Псковской области завершили. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Новый мост сделали трехпролетным и железобетонным. Длина каждого пролета составляет 15 метров, а пролетное строение состоит из 18 балок. Опоры сооружения устроены на двурядных свайных фундаментах. Проезжая часть моста имеет две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением.

Объект построили на 23-ем км автомобильной дороги Успенское – Сопрыгино на месте старой переправы, которую в 2013 году смыло дождевым паводком.

Строители сделали устройство выравнивающего слоя из защитного слоя из бетона, двухслойного асфальтобетонного покрытия, монолитного бетона, гидроизоляции, щебнемастичных деформационных швов. Рабочие также подготовили конусы, лестничные сходы, сопряжения с насыпью и съезд с дороги Успенское–Сопрыгино.

На мосту также сделали водоприемные железобетонные колодцы, прикромочные лотки, водосбросы на обочинах А вдоль дороги установили сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожные знаки.