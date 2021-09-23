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Транспорт / Инфраструктура

Реконструкция моста через реку Ашевку завершилась в Бежаницком районе Псковской области

23 сентября 2021 года, 17:46

Реконструкцию моста через реку Ашевку в Бежаницком районе Псковской области завершили. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Реконструкция моста через реку Ашевку завершилась в Бежаницком районе Псковской области

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Объект построили на 23-ем км автомобильной дороги Успенское – Сопрыгино на месте старой переправы, которую в 2013 году смыло дождевым паводком.

Новый мост сделали трехпролетным и железобетонным. Длина каждого пролета составляет 15 метров, а пролетное строение состоит из 18 балок. Опоры сооружения устроены на двурядных свайных фундаментах. Проезжая часть моста имеет две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением.

Реконструкция моста через реку Ашевку завершилась в Бежаницком районе Псковской области

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Строители сделали устройство выравнивающего слоя из защитного слоя из бетона, двухслойного асфальтобетонного покрытия, монолитного бетона, гидроизоляции, щебнемастичных деформационных швов. Рабочие также подготовили конусы, лестничные сходы, сопряжения с насыпью и съезд с дороги Успенское–Сопрыгино.

На мосту также сделали водоприемные железобетонные колодцы, прикромочные лотки, водосбросы на обочинах А вдоль дороги установили сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожные знаки.

Реконструкция моста через реку Ашевку завершилась в Бежаницком районе Псковской области

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Всего в рамках реконструкции было отремонтировано 336 метров дорожного полотна. Новый мост через реку Ашевку соответствует всем современным требованиям по грузоподъемности и безопасности. Также он способен обеспечить безопасный пропуск паводковых вод.

Финансирование проекта – более 70 млн рублей – велось из регионального бюджета.

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