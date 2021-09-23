Реконструкция моста через реку Ашевку завершилась в Бежаницком районе Псковской области

Реконструкцию моста через реку Ашевку в Бежаницком районе Псковской области завершили. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Реконструкцию моста через реку Ашевку в Бежаницком районе Псковской области завершили. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Объект построили на 23-ем км автомобильной дороги Успенское – Сопрыгино на месте старой переправы, которую в 2013 году смыло дождевым паводком.
Новый мост сделали трехпролетным и железобетонным. Длина каждого пролета составляет 15 метров, а пролетное строение состоит из 18 балок. Опоры сооружения устроены на двурядных свайных фундаментах. Проезжая часть моста имеет две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением.
Строители сделали устройство выравнивающего слоя из защитного слоя из бетона, двухслойного асфальтобетонного покрытия, монолитного бетона, гидроизоляции, щебнемастичных деформационных швов. Рабочие также подготовили конусы, лестничные сходы, сопряжения с насыпью и съезд с дороги Успенское–Сопрыгино.
На мосту также сделали водоприемные железобетонные колодцы, прикромочные лотки, водосбросы на обочинах А вдоль дороги установили сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожные знаки.
Всего в рамках реконструкции было отремонтировано 336 метров дорожного полотна. Новый мост через реку Ашевку соответствует всем современным требованиям по грузоподъемности и безопасности. Также он способен обеспечить безопасный пропуск паводковых вод.
Финансирование проекта – более 70 млн рублей – велось из регионального бюджета.