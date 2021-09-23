Самую большую советскую мозаику снесли в Пскове

Как рассказала «Псковской правде» председатель совета Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева, вопрос о постановке на учет данной мозаики у Домостроительного комбината, а также декоративных вставок на жилых домах, построенных ДСК, и витражей художника Алексея Аникеенка на здании бывшего телеграфа поднимался пять-шесть лет назад.

«Тогда говорили, что надо собрать информацию, определить, какую ценность имеют эти объекты, но нам этом дело и закончилось», – подчеркнула Ирина Голубева.

Разговор с руководством Домостроительного комбината, по словам реставратора Натальи Ткачевой, состоялся примерно в тот же период. Тогда оно обещало отреставрировать на своей территории панно советской эпохи, но так и не нашло на это финансирование.