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Общество

Самую большую советскую мозаику снесли в Пскове

23 сентября 2021 года, 16:55

Самую большую мозаику советской эпохи, находившуюся у въезда на территорию Домостроительного комбината, снесли в Пскове.

Самую большую советскую мозаику снесли в Пскове

Фото из Телеграм-канала «Архитектурные излишества»

На советском панно были изображены рабочие и техника. Последние десятилетия, до осени текущего года, мозаика сохранялась в неизменном виде. Лишь в 2013 году от неё откололся кусок.

Самую большую советскую мозаику снесли в Пскове
Место, где располагалась мозаика
Фото Андрея Степанова
Самую большую советскую мозаику снесли в Пскове
Место, где располагалась мозаика
Фото Андрея Степанова
Самую большую советскую мозаику снесли в Пскове
Место, где располагалась мозаика
Фото Андрея Степанова

Как рассказала «Псковской правде» председатель совета Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева, вопрос о постановке на учет данной мозаики у Домостроительного комбината, а также декоративных вставок на жилых домах, построенных ДСК, и витражей художника Алексея Аникеенка на здании бывшего телеграфа поднимался пять-шесть лет назад.

Самую большую советскую мозаику снесли в Пскове

Фото из Телеграм-канала «Архитектурные излишества»

«Тогда говорили, что надо собрать информацию, определить, какую ценность имеют эти объекты, но нам этом дело и закончилось», – подчеркнула Ирина Голубева.

Разговор с руководством Домостроительного комбината, по словам реставратора Натальи Ткачевой, состоялся примерно в тот же период. Тогда оно обещало отреставрировать на своей территории панно советской эпохи, но так и не нашло на это финансирование.

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