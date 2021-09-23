Время работы пунктов вакцинации в ТЦ Псковской области изменилось

С 23 сентября в Великих Луках прививочный пункт в ТЦ «Апельсин» работает по новому времени: с 10.00 до 17.00 (ранее пункт работал до 20.00).

В торговых центрах Псковской области меняется время работы пунктов вакцинации. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

С 24 сентября в Пскове пункт вакцинации в ТЦ «Акваполис» начнет работать с 10.00 до 15.00. После чего медицинские работники на выездных ФАП, по многочисленным просьбам жителей микрорайона, будут выезжать на Запсковье. О времени и месте работы ФАПа станет известно позже.

Изменение графика работы пунктов вакцинации произошло в связи со снижением интенсивности количества желающих привиться от коронавирусной инфекции. В случае увеличения потока вопрос об продлении времени работы пунктов будет рассмотрен в частном порядке.