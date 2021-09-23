Время работы пунктов вакцинации в ТЦ Псковской области изменилось

С 23 сентября в Великих Луках прививочный пункт в ТЦ «Апельсин» работает по новому времени: с 10.00 до 17.00 (ранее пункт работал до 20.00).
С 23 сентября в Великих Луках прививочный пункт в ТЦ «Апельсин» работает по новому времени: с 10.00 до 17.00 (ранее пункт работал до 20.00).
С 24 сентября в Пскове пункт вакцинации в ТЦ «Акваполис» начнет работать с 10.00 до 15.00. После чего медицинские работники на выездных ФАП, по многочисленным просьбам жителей микрорайона, будут выезжать на Запсковье. О времени и месте работы ФАПа станет известно позже.
Изменение графика работы пунктов вакцинации произошло в связи со снижением интенсивности количества желающих привиться от коронавирусной инфекции. В случае увеличения потока вопрос об продлении времени работы пунктов будет рассмотрен в частном порядке.
Самая хорошая защита от ковидвирусов- это увеличение МРОТ и минимальный прожиточный минимум пенсионера, и непенсионера,хотя бы в три раза. Ну, как в соседней с нами Прибалтике. Этот ПМП и МРОТ так унижает россиян, что от этого иммунитет падает, так как не может на эти позорные средства человек купить нормальные продукты, без пальмы и гмо, или приобрести хорошие витамины, фрукты, говядину, икру красную, рыбу хорошую. Не может. А так как нам не хотят платить запрашиваемые суммы, то пжст-вакцина.