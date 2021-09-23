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Общество

В Открытом кубке Псковской области будут участвовать 100 велосипедистов

23 сентября 2021 года, 15:28

В Псковской области пройдет Открытый кубок по велоспорту, в котором примут участие 100 спортсменов. Об этом сообщил директор регионального Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 23 сентября.

В Открытом кубке Псковской области будут участвовать 100 велосипедистов

Фото Дарьи Хватковой

25 сентября в Печорах и 26 сентября на дороге от Палкино до Изборска состоятся соревнования памяти Глеба Травина. В Печорах, по словам Андрея Сидорова, запланированы детские велозаеды. Также состязания пройдут в возрастных категориях от 10 до 23 лет, от 23 до 50 лет и от 50 лет и старше.

Как отметил директор Центра, помимо псковских спортсменов в соревнованиях будут участвовать велосипедисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В первый и второй день, согласно плану, пройдут состязания на дистанции в 40 км. Если в регионе в эти дни будут хорошие погодные условия, группа планирует проехать дистанцию в 80 км, то есть два круга.

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