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Транспорт / Инфраструктура

До 1 октября перекресток ул. Байкова и ул. Рокоссовского в Пскове будет частично перекрыт

23 сентября 2021 года, 14:45

С 23 сентября по 1 октября в областном центре будет частично перекрыт перекресток ул. Байкова и ул. Рокоссовского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

До 1 октября перекресток ул. Байкова и ул. Рокоссовского в Пскове будет частично перекрыт

Фото из группы «ВКонтакте» администрации Пскова

Движение автотранспорта по данному участку будет частично запрещено в связи с обустройством новых сетей водоснабжения.

Администрация города Пскова просит заранее планировать маршруты поездки через данный перекресток и при возможности выбирать пути объезда.

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