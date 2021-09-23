До 1 октября перекресток ул. Байкова и ул. Рокоссовского в Пскове будет частично перекрыт

С 23 сентября по 1 октября в областном центре будет частично перекрыт перекресток ул. Байкова и ул. Рокоссовского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
С 23 сентября по 1 октября в областном центре будет частично перекрыт перекресток ул. Байкова и ул. Рокоссовского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Движение автотранспорта по данному участку будет частично запрещено в связи с обустройством новых сетей водоснабжения.
Администрация города Пскова просит заранее планировать маршруты поездки через данный перекресток и при возможности выбирать пути объезда.