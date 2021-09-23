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Общество / Образование

Псковская область будет площадкой для новых проектов Русского географического общества

23 сентября 2021 года, 13:10

Площадкой для новых проектов Русского географического общества (РГО) станет Псковская область. Об этом сообщил во время интервью Псковскому агентству информации первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Псковская область будет площадкой для новых проектов Русского географического общества

Фото: ПАИ

Он поделился, что РГО с Псковской областью уже связывают проекты. Сейчас орагнизация совместно с ПсковГУ проводит Всероссийский форум молодежных клубов РГО.

«Мы эту историю будем развивать. Уже есть определенные идеи с руководством ПсковГУ. Например, провести такой форум в следующем году уже не на паркете, а в поле. Мы всюду говорим о том, что географии можно научить только в поле. В классе – это прекрасное дополнение, но база – когда люди оказываются на природе, реально видят те вещи, о которых до этого читали. В Псковской области огромное количество уникальных объектов», - поделился Илья Гуров.

Всероссийский форум молодёжных клубов Русского географического общества в эти дни проходит в ПсковГУ. Более ста человек из 20 регионов страны собрались в псковском университете, чтобы в течение пяти дней участвовать в мастер-классах и тренингах по работе в команде, социальному проектированию, повышению эффективности работы. Участниками стали студенты-географы, аспиранты и любители науки, спикерами – федеральные и региональные эксперты.

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