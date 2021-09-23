С 24 по 25 сентября псковичи смогут накормить бездомных животных, сдав макулатуру

24 и 25 сентября в городе Пскове пройдёт благотворительная экологическая акция «Сдайте макулатуру — накормите бездомных животных». Об этом сообщает группа «Экомышление» в «ВКонтакте».

«Эта акция совмещает сразу два добрых дела: бережное отношение к природным ресурсам и помощь братьям нашим меньшим, которым так нужна наша поддержка!» – пишут в сообществе.

Пункты сбора макулатуры будут работать 24 и 25 сентября с 10:00 до 15:00 и находиться на парковках гипермаркетов «Лента» Рижский пр., д. 96 Б, «Лента» ул. Труда, д. 54, «Империал» ул. Коммунальная, д. 41, «Шайба» ул. Я. Фабрициуса, д. 5 А

Дети и подростки, принимающие участие в акции, смогут получить экосумку или термокружку в подарок, если расскажут организаторам, для чего надо сдавать макулатуру и какой вклад в улучшение экологии они вносят таким поступком.

На вырученные от макулатуры средства закупят продукты, которые будут переданы в псковские зоозащитные организации «Шанс» и «Зоозащита».

Более подробную информацию о том, что можно сдавать, фото мест расположения пунктов приема макулатуры, а также как стать волонтером акции, читайте в группе «Экомышление» в «ВКонтакте». Телефон для связи: 8-911-377-77-49.

Акция проводится при поддержке Фонда президентских грантов.