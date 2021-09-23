Курортной зоной и местом для свадебных фотосессий стала набережная в Палкино

В Палкино заканчивается реконструкция набережной Смолинского озера. Как сообщил «Псковской правде» и. о. главы Палкинского района Василий Раков, уже сейчас обновлённая набережная стала местом отдыха жителей, прогулок с детьми и площадкой для свадебных фотосессий.

По словам Василия Ракова, благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы начались ещё в марте и должны были завершиться летом, однако, из-за подорожания материалов и занятости подрядчика на других объектах сроки были нарушены. «Мы ведём претензионную работу, подрядчик у нас со штрафами идёт», - сказал и. о. главы района.

По его словам, планируется, что набережная будет сдана через неделю. Подрядной организации осталось расчистить от растительности около 100 квадратных метров озера, укрепить часть берега камнем.

Ранее на набережной уложили дорожки, укрепили откосы и берег, засыпали прибрежную часть галькой, установили лежаки и скамейки, оборудовали пирс, которым пользуются байдарочники, очистили 1 300 квадратных метров озера от тростника. Также здесь появились уличные тренажёры и теннисный стол.

23 сентября началась установка двух видеокамер. Василий Раков отметил, что за сохранность малых форм на набережной можно не волноваться: с одной стороны, за порядком будут следить камеры, а с другой — в нескольких метрах находится отдел полиции.

«У нас получился берег в карельском стиле», - сказал и. о. главы района. Он добавил, что несмотря на проведённое благоустройство, пляжа на набережной не будет, поскольку купаться в этом месте небезопасно из-за засоренного дна. «Жители купаются в озере, но в другом месте. Наверно, и не нужно купаться в центре посёлка», - добавил Василий Раков.

В целом на реализацию проекта были выделены 4 млн 182,9 тыс. рублей. В следующем году, отметил заместитель главы района, в Палкино по программе «Формирование комфортной городской среды» рассчитывают обустроить детскую площадку. Она будет недалеко от обновлённой набережной.