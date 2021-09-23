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Общество / Здоровье

Ведерников: Контроль над соблюдением мер противовирусной безопасности будет усилен

23 сентября 2021 года, 11:21

Эпидемиологическая ситуация становится более напряженной, в  связи с чем контроль над соблюдением мер противовирусной безопасности будет усилен. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своем Instagram-профиле.

Ведерников: Контроль над соблюдением мер противовирусной безопасности будет усилен

Фото: Андрей Степанов

За последние сутки 139 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в регионе.

В Пскове заболел 31 человек (всего 17 тыс. 090), в Великих Луках – 25 (всего 8 тыс. 78).

В Невельском районе заразились 13 человек (всего 1 тыс. 922), в Себежском – 11 (всего 851). В Новосокольническом (всего 1 тыс. 329) и Псковском (всего 4 тыс. 032) районах зафиксированы по девять новых заболевших. По пять подтвержденных случаев за прошедшие сутки выявили в Великолукском (всего 1 тыс. 225) и Гдовском (всего 783) районах, по четыре – Порховском (всего 1 тыс. 481), Островском (всего 2 тыс. 269), Дедовичском (всего 1 тыс. 181) и Пустошкинском (всего 486) районах.

По три заболевших коронавирусом зафиксировано в Опочецком (всего 1 тыс. 328), Печорском (всего 901) и Стругокрасненском (всего 650) районах. Два новых случая добавились в Усвятском районе (всего 318). В Плюсском (всего 871), Пушкиногорском (всего 583), Палкинском (всего 514) и Куньинском (всего 459) зафиксировано по одному заражённому.

Сначала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 49 тыс. 336 человек, выздоровели 42 тыс. 389 жителя, из которых 36 - за минувшие сутки. Умерли – 750. Всего проведено 531 тыс. 164 исследований на COVID-19, в том числе  1 тыс. 821 – за 22 сентября.

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