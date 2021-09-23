86 классов закрыли на карантин из-за коронавируса в школах Псковской области

В 43 школах Псковской области из-за коронавируса закрыли 86 классов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона. 1738 учеников уже переведены на дистанционное обучение.

В 23 детских садах на карантин по коронавирусу отправлены 34 группы.

И. о. председателя Комитета по образованию региона Андрей Ермаков отметил, что рост заболеваемости связан со многими факторами, сезонными в том числе. По его словам, такая ситуация характерна для начала учебного года, и на данный момент нет стремительного роста распространения коронавируса в школах, а ситуация находится под контролем.

«Однако всё равно необходимо постоянное внимание со стороны всех участников образовательного процесса, строгое соблюдение всех рекомендаций Роспотрбенадзора и санитарных норм», – подчеркнул Андрей Ермаков.

По ОРВИ закрыт 71 класс в 13 школах. МБОУ «Пустошкинский центр образования» полностью ушла на карантин. В трёх дошкольных учреждениях из-за данного заболевания закрыты 5 групп.