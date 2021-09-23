Археологи нашли в Пскове сумку XIV-XV веков с сохранившимся содержимым

Во время археологических исследований раскопа на площади Ленина в слое XIV- XV веков была обнаружена сумка с сохранившимся содержимым – свечкой и фрагментами ткани. Об этом археологический центр Псковской области сообщает в своем профиле в Instagram.

На данный момент объект законсервирован и ждёт специалиста по тканям для дальнейшего изучение содержимого.

При раскопках у кинотеатра «Октябрь» археологи также вышли на очередной ярус деревянных конструкций.

«В раскоп попала большая постройка предположительно XIV- XV веков с лагами пола», – сообщается в профиле археологического центра.

За время исследований археологи уже нашли деревянные конструкции в хорошей сохранности, ливневую канализацию в слое XVIII века, открыли угол церкви Воздвижения Креста Господня XIII века и часть ещё одного храма, предположительно, освящённого в честь Варлаама Хутынского.

Раскопки проходят вдоль инженерных коммуникаций, подведенных к зданию бывшего кинотеатра. В средние же века здесь находились Княжий и Государев дворы, с XVIII века — Пушечный.

На данный момент здание «Октября» находится на реконструкции. По завершении в ней разместится библиотека имени Василева.