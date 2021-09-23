До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 23 сентября

23 сентября в Псковской области в дневное время температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов, в ночное время – до +2..+7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
23 сентября в Псковской области в дневное время температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов, в ночное время – до +2..+7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
По сообщению синоптиков, жителей региона ожидают облачная погода и небольшие дожди. Ветер южных направлений умеренный.
В Пскове днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов, ночью – от +4 до +6. В Великих Луках днем воздух прогреется до +7...+9, ночью похолодает до +3...+5. В обоих городах также ожидаются небольшие дожди.