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Общество

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 23 сентября

23 сентября 2021 года, 09:17

23 сентября в Псковской области в дневное время температура воздуха прогреется до +6...+11 градусов, в ночное время – до +2..+7. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 23 сентября

Фото: Дарья Хваткова

По сообщению синоптиков, жителей региона ожидают облачная погода и небольшие дожди. Ветер южных направлений умеренный.

В Пскове днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов, ночью – от +4 до +6. В Великих Луках днем воздух прогреется до +7...+9, ночью похолодает до +3...+5. В обоих городах также ожидаются небольшие дожди.

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