Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

Губернатор проведет оперштаб в связи с ухудшившейся ковид-ситуацией в Псковской области

23 сентября 2021 года, 08:30

На следующей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведет заседание  оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью для обсуждения тенденции  эпидситуации и принятия необходимых решений для противодействия коронавирусу. Об этом глаза региона сообщил в своем Instagram-профиле.

Как пишет Михаил Ведерников, всего первым компонентом вакцины привились 182 тыс. 204 жителя Псковской области, из которых 325 за последние сутки. Вторым компонентом – 170 тыс. 617, из которых за минувшие 24 часа – 838.

Ревакцинацию прошли 3282 псковича, из которых 200 за минувшие сутки.

На данный момент использовано 77% поступившей вакцины.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Открытом кубке Псковской области будут участвовать 100 велосипедистов
До 1 октября перекресток ул. Байкова и ул. Рокоссовского в Пскове будет частично перекрыт
Более 60 мигрантов были задержаны в этом году при попытке пересечения границы
Ярмарку «Осень 2021» отменили из-за ухудшения эпидобстановки
Псковская область будет площадкой для новых проектов Русского географического общества
С 24 по 25 сентября псковичи смогут накормить бездомных животных, сдав макулатуру
Курортной зоной и местом для свадебных фотосессий стала набережная в Палкино
Ведерников: Контроль над соблюдением мер противовирусной безопасности будет усилен
86 классов закрыли на карантин из-за коронавируса в школах Псковской области

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:02 23.09.2021

Отменить вакцинацию экспериментальным препаратом и заболеваемость спадёт в разы, и смертность. Или же взять ответсвенность личную тем, кто отправляет псковичей уколоться.

Всё в дом

Общество / Коммуналка
22 сентября 11:38

Всё в дом

Как живет единственный в Пскове Дом образцового содержания

Наводить мосты

Общество
16 сентября 13:09

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ
«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом