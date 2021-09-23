Губернатор проведет оперштаб в связи с ухудшившейся ковид-ситуацией в Псковской области

На следующей неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников проведет заседание оперативного штаба по борьбе с заболеваемостью для обсуждения тенденции эпидситуации и принятия необходимых решений для противодействия коронавирусу. Об этом глаза региона сообщил в своем Instagram-профиле.

Как пишет Михаил Ведерников, всего первым компонентом вакцины привились 182 тыс. 204 жителя Псковской области, из которых 325 за последние сутки. Вторым компонентом – 170 тыс. 617, из которых за минувшие 24 часа – 838.

Ревакцинацию прошли 3282 псковича, из которых 200 за минувшие сутки.

На данный момент использовано 77% поступившей вакцины.