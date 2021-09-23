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Культура / Наследие

Готовится к выходу в эфир серия фильмов о псковских памятниках из списка ЮНЕСКО

23 сентября 2021 года, 09:10

Цикл фильмов о десяти архитектурных памятниках Пскова, вошедших в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, готовится к выходу в эфир. Десятки специалистов расскажут зрителям о храмах Псковской архитектурной школы. Зрителей ждут уникальные кадры, факты, инфографика.


Первые фильмы серии были показаны экспертам и получили высокую оценку.

«Такие проекты необходимы, в первую очередь, для всех жителей страны. В пандемию столько людей стали путешествовать по своей страну. У нас столько потрясающих необыкновенных вещей, о которых мы не знаем. И такие небольшие фильмы – это просто необходимо для продвижения таких мало известных объектов. Главное, чтобы их смотрели, а подрастающее поколение еще и посещало эти места», - отметил заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

Первым в эфир выйдет серия, посвященная собору Иоанна Предтечи.

Площадками для распространения фильмов станут портал Псковского агентства информации, социальные медиа. Кроме того, вся серия будет подготовлена к показам в муниципальных кинотеатрах и в школах региона.

Проект подготовлен Псковским агентством информации совместно с ЮНЕСКО при поддержке Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

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