Правоохранители установили распространителя фейков о нападении на школу в Пскове

Правоохранительные органы в Пскове установили лицо, распространившее в соцсетях и ряде средств массовой информации сообщение о якобы готовящихся нападениях на школы и университеты, сообщает Телеграм-канал «Псковская сводка».

По информации «Псковской сводки» со ссылкой на слова источника, близкого к правоохранительным органам, распространителем фейковой информации о том, что в одну из школ Пскова ворвался неизвестный с пистолетом и сорвал уроки, оказался 17-летний лицеист.

Юноша рассказал правоохранителям, что он хотел просто пошутить и не преследовал цели посеять панику. Он считал, что распространение голосовых сообщений о якобы нападении на учебное заведение будет очень веселым.

«Псковская сводка» уточняет, что лицеист никогда не состоял на профилактических учетах и не попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

В скором времени с участием комиссии по делам несовершеннолетних будет решаться вопрос о привлечении его родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Также совместно с надзорными органами решается вопрос о привлечении этого подростка к ответственности по 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации).



Кроме того, правоохранительные органы продолжают проверку в отношении распространения информации от имени аккаунта Рома Рома о возможных актах агрессии в учебных заведениях Пскова.