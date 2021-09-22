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Общество

Небольшой дождь и до +11 градусов прогнозируется в Псковской области 23 сентября

22 сентября 2021 года, 19:50

23 сентября в Псковской области воздух прогреется до +11 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Небольшой дождь и до +11 градусов прогнозируется в Псковской области 23 сентября

Фото Дарьи Хватковой

Согласно информации Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 сентября по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня пройдут кратковременные дожди.

В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.

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