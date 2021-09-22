Небольшой дождь и до +11 градусов прогнозируется в Псковской области 23 сентября

23 сентября в Псковской области воздух прогреется до +11 градусов, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Согласно информации Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 23 сентября по Псковской области ожидается облачная погода. В течение дня пройдут кратковременные дожди.

В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +6...+11 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.