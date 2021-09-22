После жалоб родителей в детсаду в Псковском районе развоздушили систему отопления

Ранее стало известно, что родители детей, посещающих детский сад «Рябинушка», пожаловались на то, что температура воздуха в группах достигала всего 12 градусов.

В детском саду «Рябинушка» в Псковском районе, где ранее замерзали дети, после жалоб родителей дали отопление. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Как отметила Наталья Федорова, глава Псковского района, в соцучреждении было сильное завоздушивание несмотря на то, что система отопления была подключена еще 20 сентября. По её словам, на данную ситуацию вовремя не обратили внимание руководители детского сада. Вопрос был урегулирован только при вмешательстве главы Псковского района. Для разрешения проблемы на место выезжал заместитель главы муниципалитета.

«Работа по этому поводу будет проведена. Подготовка в следующем году будет вестись по-другому. Приношу извинения за действия руководителей учреждения. Надеюсь, что в дальнейшем все будет своевременно исполняться», – подчеркнула Наталья Федорова.

Глава района отметила, что вопрос отопительного сезона в муниципалитете держали на особом контроле. Поэтапное подключение отопления в социальных учреждениях, согласно распоряжению, изданному 17 сентября, началось с 18 сентября.

Наталья Федорова также добавила, что работа МП Псковского района «Коммунальные услуги» с руководителями организаций и управляющими компаниями представляет собой сложный и трудоемкий процесс. На данный момент в Псковском районе отопление включено во всех социальных учреждениях.

Кроме того, глава Псковского района уточнила, что отопление в жилой фонд подается поэтапно. Во всех крупных районах Псковской области подача тепла уже началась.

«Кое-где возникали проблемы с опрессовкой и завоздушиванием, управляющими компаниями все в оперативном режиме отрабатывается. На сегодняшний день таких жалоб уже нет», - подчеркнула она.