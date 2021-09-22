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Общество / Здоровье

Почти на 30% увеличилась заболеваемость ОРВИ в Псковской области

22 сентября 2021 года, 18:40

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ в Псковской области увеличилась на 28,79%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

За прошедшую неделю в Псковской области было зарегистрировано 5 тыс. 296 случаев. В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом на 21,5% выше недельного порогового уровня по населению. В регионе превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастных группах: до двух лет – на 27,7%; от 3 до 6 лет – на 39%, от 15 лет и старше – на 66,95%.

В Пскове, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ выросла на 33,41%. Было выявлено 2 тыс. 795 случаев. Эпидемический порог в областном центре превышен на 39,13%. Среди детей до двух лет – на 24,63 %; от 3 до 6 лет – на 8,48%; от 7 до 14 лет – на 14,59%; от 15 лет и старше – на 62,44%.

За прошедшую неделю госпитализировано 68 жителей региона. На наличие возбудителей гриппа и ОРВИ лабораторно обследованы 57 человек. Всего проведено 704 исследования. У одного обследованного был выделен метапневмовирус, у двух – аденовирусы, также у двух был обнаружен бокавирус, у четырех – РС-вирусы и у пяти – риновирус.

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