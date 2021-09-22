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Общество / Здоровье

Свыше 120 детей заболели коронавирусом за неделю в Псковской области

22 сентября 2021 года, 17:50

За прошедшую неделю в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились 125 детей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Свыше 120 детей заболели коронавирусом за неделю в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

С 13 по 19 сентября рост заболеваемости коронавирусом в Псковской области составил 16,26%. За прошедшую неделю в регионе было выявлено 765 случаев, из которые 125 – дети и подростки до 18 лет.

Как отметили в областном Роспотребнадзоре, наибольшая заболеваемость коронавирусом среди взрослых была отмечена в возрастной категории 30-49 лет. В 644 выявленных случаях болезнь протекает в форме ОРВИ, у 111 – в форме внебольничной пневмонии. 10 жителей региона болеют коронавирусом бессимптомно.

На данный момент заболеваемость выше среднеобластного уровня зафиксирована в 13 мунициальных образованиях региона: Дедовичском, Усвятском, Красногородском, Плюсском, Новоржевском, Палкинском, Стругокрасненском, Новосокольническом, Великолукском, Порховском, Островском, Псковском районах и в городе Великие Луки. В Пскове за прошедшую неделю зарегистрировано 183 случая заболевания коронавирусом.

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