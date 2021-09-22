Дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров временно перекроют 26 сентября

Из-за проведения в Псковской области соревнований по велосипедному спорту движение транспорта по автомобильной дороге Старый Изборск – Палкино – Остров будет временно ограничено 26 сентября с 11.00 до 15.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Фото Дарьи Хватковой
Ограничение движение введут на участке дороги от деревни Старый Изборск Печорского района до поселка Палкино. Данные изменения уже внесены в приказ комитета № 118 от 30 апреля 2021 года.
Обеспечением временного прекращения движения на соответствующем автомобильном участке занимается Псковская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта».