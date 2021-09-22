Дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров временно перекроют 26 сентября

Из-за проведения в Псковской области соревнований по велосипедному спорту движение транспорта по автомобильной дороге Старый Изборск – Палкино – Остров будет временно ограничено 26 сентября с 11.00 до 15.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.