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Транспорт / Инфраструктура

Дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров временно перекроют 26 сентября

22 сентября 2021 года, 16:04

Из-за проведения в Псковской области соревнований по велосипедному спорту движение транспорта по автомобильной дороге Старый Изборск – Палкино – Остров будет временно ограничено 26 сентября с 11.00 до 15.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Дорогу Старый Изборск – Палкино – Остров временно перекроют 26 сентября

Фото Дарьи Хватковой

Ограничение движение введут на участке дороги от деревни Старый Изборск Печорского района до поселка Палкино. Данные изменения уже внесены в приказ комитета № 118 от 30 апреля 2021 года.

Обеспечением временного прекращения движения на соответствующем автомобильном участке занимается Псковская областная общественная организация «Федерация велосипедного спорта».

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