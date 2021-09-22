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Происшествия

Жителей Псковской области просят не реагировать на вбросы о нападениях на образовательные учреждения

22 сентября 2021 года, 15:27

Псковичей просят не обращать внимание на вбросы провокаторов о готовящихся нападениях на школы и вузы региона. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Жителей Псковской области просят не реагировать на вбросы о нападениях на образовательные учреждения

Фото Псковского агентства информации

И. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков отметил, что поводов для беспокойства нет.

«На фоне трагедии в Перми в Псковской области по социальным сетям расходятся вбросы о якобы готовящихся нападениях на университет и школы. Даже вбросили информацию о стрельбе в одной из школ Пскова. Всё это не соответствует действительности! Вся информация об этих фейках передана в правоохранительные органы», – отметил он.

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