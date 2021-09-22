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Общество

Проект реконструкции «Таблетки» под театр кукол отклонен

22 сентября 2021 года, 14:47

Проект реконструкции здания «Таблетка» под областной театр кукол был отклонен. Данное решение было принято на заседании Совета по вопросам охраны региональных объектов культурного наследия 21 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект реконструкции «Таблетки» под театр кукол отклонен

Фото Андрея Степанова

В рамках заседания Советом были рассмотрены варианты реконструкции здания «Таблетка», расположенного в исторической части Пскова по адресу Октябрьский проспект, 34, под областной театр кукол. Участники обсуждения подробно проанализировали рабочий вариант архитектурного решения реконструкции объекта, а также подвели итоги с документом экспертной группы.

На заседании Совета было принято решение отклонить данный проект в связи с его недостаточной проработкой и необходимостью корректировки с учетом особенностей земельного участка, расположенного в границах ряда объектов культурного наследия. Кроме того, еще одной сложностью в реализации выступила необходимость соблюдения современных требований к учреждениям культуры и существующих нормативов в ходе реконструкции.

По итогу заседания комитету по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с Управлением градостроительной деятельности администрации Пскова и региональным Управлением капитального строительства было поручено минимизировать габариты здания при разработке проекта, а также проработать дополнительные меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия в границах проектирования и его архитектурные решения. Также проектировочной группе было рекомендовано начать взаимодействие с псковскими архитекторами.

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