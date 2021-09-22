Храм в Мелётово и Пушкинский заповедник могут войти в список ЮНЕСКО

21 сентября архитектуру и стенную роспись церкви Успения в Мелётово и «Пушкинский литературный ландшафт» одобрили для включения в предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на заседании Совета по вопросам охраны региональных объектов культурного наследия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Заседание состоялось в администрации Псковской области вовторник. В обсуждении приняли участие руководители профильных региональных комитетов и муниципальных управлений, представители подведомственных организаций, а также председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Пушкинский литературный ландшафт» включает в себя несколько десятков памятников культурного наследия федерального и регионального значений, расположенных в селе Михайловское и недалеко от него

На данный момент в список ЮНЕСКО входят 10 псковских храмов: ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Николы с Усохи, церковь Покрова от Пролома, и церковь Василия на Горке. Решение о включении этих памятников в список объектов всемирного наследия приняли 7 июля 2019 года.