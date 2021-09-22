25 сентября в Пскове пройдет «Кросс нации» – Всероссийский день бега

«Кросс нации» – Всероссийский день бега состоится 25 сентября в Пскове. Об этом 22 сентября сообщила начальник отдела по спортивной подготовке комитета по спорту Псковской области Елена Деркачева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Главный судья соревнований «Кросс нации» Сергей Кравченко сообщил, что с 21 по 25 сентября идет прием заявок от учебных заведений и личных участников.

В соревновании примут участие все муниципалитеты, кроме районов с плохой ситуация по коронавирусу. Забег на местах пройдет параллельно с «Кросс нации» в Пскове. К областному центру примкнут Печоры, Красногородский район, Усвяты и Струги Красные. Одновременно на месте старта могут находиться не более 500 человек.

Стартовать участники забега будут на набережной реки Великой в районе Власьевской башни в 12:00.

Сергей Кравченко сообщил, что спортсменам на «Кроссе нации» в Пскове предложат три дистанции: 1 километр (дети от 2012 года рождения), 4 километра (юноши и девушки от 2002 года и моложе; мужчины и женщины от 2001 года и моложе) и 8 километров (для профессиональных спортсменов). Сама трасса будет пролегать по набережной реки Великой до отеля «Покровский». Лучшим спортсменам вручат кубки, медалями, грамотами.

«В массовых мероприятиях обычно принимают участие не только профессиональные спортсмены и дети, занимающиеся спортом, но и все желающие жители Пскова», – сказал Кравченко.

По словам Елены Деркачевой, все условия Роспотребнадзора, кроме ограничений по количеству людей, будут соблюдены в целях обеспечения безопасности: вакцинация и ПЦР-тесты для организаторов и судей. Все организаторы также будут соблюдать на месте масочный режим и социальную дистанцию. Спортсменам разрешено участвовать без сдачи ПЦР-теста.