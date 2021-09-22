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Происшествия

Кузыченко опровергла информацию о стрельбе в школе №23 в Пскове

22 сентября 2021 года, 12:55

Информация о стрельбе в школе №23 города Пскова в социальных сетях Пскова оказалось ложной. Об этом сообщает Телеграм-канал «Псковские новости».

«Это совершенно не соответствует действительности, полный фейк! Со всеми директорами, коллективами учебных заведений города после событий в Перми проведены инструкции. Директор школ лично дежурят у входов в школы. Родители спокойно провожают и встречают своих детей» – прокомментировала ситуацию начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

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