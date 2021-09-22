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Экономика / Туризм

Авиакомпания S7 не планирует рейсы из Пскова в Египет и Турцию

22 сентября 2021 года, 12:28

На данный момент авиакомпания S7 не планирует совершать авиаперелеты между Псковом и Египтом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона со ссылкой на авиаперевозчика.

Авиакомпания S7 не планирует рейсы из Пскова в Египет и Турцию

Фото: Арсений Тимашов

По решению федерального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса от 13 сентября аэропорт Пскова имени княгини Ольги вошёл в перечень возможных пунктов вылета в Египет и Турцию, регулярное авиасообщение с которыми возобновилось с 21 сентября.

В результате в соцсетях стала распространяться недостоверная информация о том, что в скором времен появятся рейсы из Пскова, а перевозчиком станет авиакомпания S7.

«На сегодняшний день выполнять международные рейсы из аэропорта города Пскова авиакомпания не планирует», – дали комментарий в S7.

Директор псковского аэропорта Артём Тарасов уже заявлял о том, что рейсов из Пскова в Турцию и Египет не планируется.

«Сейчас Комитет по туризму Псковской области прорабатывает вопрос возможности организации чартерных рейсов в Египет. Но на сегодняшний день решение о запуске авиарейсов по данному направлению не принято», – заявил он.

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