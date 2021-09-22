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Экономика / ЖКХ

Теплосети заменят на Яна Фабрициуса в Пскове

22 сентября 2021 года, 11:32

Работники Псковских тепловых сетей заменяют отрезок теплотрассы от улицы Яна Фабрициуса до тепловой камеры у 28-го дома. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте ПТС.

Теплосети заменят на Яна Фабрициуса в Пскове

Фото: Псковские тепловые сети

ПТС сообщают, что работы должны провести в кратчайшие сроки, поскольку пришлось временно отключить отопление в жилых домах.

«Это часть нашей работы – устранение утечек и замена старых труб. А всё вместе приводит к повышению надёжности отопления. Ведь рано или поздно, но мы заменим старые трубы на новые», - пояснила компания. ПТС также принесли извинения жителям близлежащих домов за неудобства.

Теплосети заменят на Яна Фабрициуса в Пскове

Фото: Псковские тепловые сети

«К сожалению, замену пришлось делать в два дня – в один день поменяли одну трубу, во второй – вторую», – сообщают в компании.

Как заметили в теплосетях, технологии не стоят на месте. Компания уже ставит на горячую воду пластик, срок службы которого намного больше стальных труб.

«Уверены, и для отопления придут новые технологии, с развитием они будут доступнее, а значит, и применение их будет все более распространяться», – сообщили ПТС.

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