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Общество / Здоровье

132 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки в Псковской области

22 сентября 2021 года, 10:43

132 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы за последние сутки в Псковской области. Об этом Михаил Ведерников сообщает в своем профиле в Instagram.

132 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки в Псковской области

Фото: Андрей Степанов

В Пскове 33 человек за последние сутки заразились COVID-19 059 (всего 17 тыс. 059), в Великих Луках – 27 (всего 8 тыс. 053 ).

13 новых случаев зафиксировано в Псковском районе (всего 4 тыс. 023). По 8 человек заболели в Новосокольническом (всего 1 тыс. 320) и Дедовическом (всего 1 тыс. 177). В Островском районе семь заразившихся за минувшие 24 часа (всего 2 тыс. 265), в Опочецком – шесть (всего 1 тыс. 325), в Порховском – пять (всего 1 тыс. 477).

По четыре заболевших коронавирусом подтверждено в Великолукском (всего 1 тыс. 220), Стругокрасненском (всего 647), Себежском (всего 840) и Печорском (всего 898) районах.

В Гдовском районе зафиксированы два новых случая (всего 778). И по одному заболевшему подтверждено в Плюсском (всего 870), Новоржевском (всего 692), Пушкиногорском (всего 582), Пыталовском (всего 565), Бежаницком (всего 523), Палкинском (всего 513) и Куньинском (всего 458) районах.

С начала пандемии коронавирусной инфекцией в Псковской области заразились 49 тыс. 197 человек, из которых 132 за последние 24 часа, выздоровели – 42 тыс. 353, из которых 103 за минувшие сутки. Умерли – 746. Всего проведено 529тыс. 343 исследования на COVID-19. 1 тыс. 827 – за последние сутки.

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