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Спорт

С 1 октября жители Пскова смогут посещать стадион «Машиностроитель»

22 сентября 2021 года, 10:10

Жители Пскова смогут посещать стадион «Машиностроитель» для занятий спортом с 1 октября. Об этом «Псковской правде» сообщила директор муниципального бюджетного учреждения Ольга Черкасова.

По ее словам, это связано с тем, что сейчас идет юридическое оформление формальностей, связанных с работой стадиона: необходимо зарегистрировать новые параметры стадиона и его сооружений в Росреестре. Эту работу планируется закончить к 30 сентября. Кроме того, надо составить паспорт безопасности объекта, заключить договор на охрану.

С 1 октября жители Пскова смогут посещать стадион «Машиностроитель»

Фото Андрея Степанова
К 1 октября информация по организации пропускной системы «Машиностроителя» появится на сайте стадиона. На сайте можно будет забронировать время для посещения стадиона и занятий спортом. По словам Ольги Черкасовой, разовые билеты на стадион будет выдавать в кассах «Машиностроителя». Ограничения вводятся для того, чтобы протестировать пропускную способность спортивного сооружения. В его администрации предполагают, что после открытия побывать на «Машиностроителе» захотят многие горожане.

В помещениях стадиона находятся залы для фехтования, занятия на тренажерах, легкой атлетики, велоспортом, дзюдо и тэквондо. Заниматься в них будут воспитанники детских спортивных школ «Надежда», «Бригантина», «Гармония» и «Лидер». Ольга Черкасова пояснила, что школы уже составляют расписания занятий. Однако все они должны подать заявления на предоставление им на безвозмездной основе помещений, которые согласует собственник: Псковская городская Дума. Предполагается, что это произойдет на ее октябрьской сессии.

С 1 октября жители Пскова смогут посещать стадион «Машиностроитель»

Фото Андрея Степанова
Работы на стадионе «Машиностроитель» начались в 2018 году. Там были перестроены большая и малая трибуны, заменено травяное покрытие, установлено современное освещение и отстроена входная группа.

Открытие «Машиностроителя» состоялось 16 сентября 20121 года. По словам губернатора Михаила Ведерникова, он стал «одним из лучших спортивных объектов Северо-Запада».

Участвовавший в открытии заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал поручение Министерству спорта РФ профинансировать вторую очередь реконструкции стадиона. Она запланирована на 2023-2024 годы и включает строительство многофункционального спортивного комплекса, малого футбольного поля, площадки для уличной гимнастики, пляжного волейбола и других объектов.

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