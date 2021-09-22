С 1 октября жители Пскова смогут посещать стадион «Машиностроитель»

Жители Пскова смогут посещать стадион «Машиностроитель» для занятий спортом с 1 октября. Об этом «Псковской правде» сообщила директор муниципального бюджетного учреждения Ольга Черкасова. По ее словам, это связано с тем, что сейчас идет юридическое оформление формальностей, связанных с работой стадиона: необходимо зарегистрировать новые параметры стадиона и его сооружений в Росреестре. Эту работу планируется закончить к 30 сентября. Кроме того, надо составить паспорт безопасности объекта, заключить договор на охрану.

К 1 октября информация по организации пропускной системы «Машиностроителя» появится на сайте стадиона . На сайте можно будет забронировать время для посещения стадиона и занятий спортом. По словам Ольги Черкасовой, разовые билеты на стадион будет выдавать в кассах «Машиностроителя». Ограничения вводятся для того, чтобы протестировать пропускную способность спортивного сооружения. В его администрации предполагают, что после открытия побывать на «Машиностроителе» захотят многие горожане. В помещениях стадиона находятся залы для фехтования, занятия на тренажерах, легкой атлетики, велоспортом, дзюдо и тэквондо. Заниматься в них будут воспитанники детских спортивных школ «Надежда», «Бригантина», «Гармония» и «Лидер». Ольга Черкасова пояснила, что школы уже составляют расписания занятий. Однако все они должны подать заявления на предоставление им на безвозмездной основе помещений, которые согласует собственник: Псковская городская Дума. Предполагается, что это произойдет на ее октябрьской сессии.

Работы на стадионе «Машиностроитель» начались в 2018 году. Там были перестроены большая и малая трибуны, заменено травяное покрытие, установлено современное освещение и отстроена входная группа. Открытие «Машиностроителя» состоялось 16 сентября 20121 года. По словам губернатора Михаила Ведерникова, он стал «одним из лучших спортивных объектов Северо-Запада». Участвовавший в открытии заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко дал поручение Министерству спорта РФ профинансировать вторую очередь реконструкции стадиона. Она запланирована на 2023-2024 годы и включает строительство многофункционального спортивного комплекса, малого футбольного поля, площадки для уличной гимнастики, пляжного волейбола и других объектов.