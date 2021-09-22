До +11 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 22 сентября

22 сентября в Псковской области температура воздуха в дневное время прогреется до +6...+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.
Фото: Дарья Хваткова
Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшие дожди. Ветер днем северных направлений умеренный, ночью – слабый.
В Пскове небольшие дожди. Днём воздух прогреется до +8...+10 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов.
В Великих Луках также небольшие дожди. Температура воздуха +6...+8, ночью – +3...+5 градусов.