До +11 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 22 сентября

22 сентября в Псковской области температура воздуха в дневное время прогреется до +6...+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.