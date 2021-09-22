Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

3 тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

22 сентября 2021 года, 08:27

В Псковскую область поступило 3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам губернатора, прививка доступна во всех муниципалитетах.

Всего первым компонентом вакцины привились 181 тыс. 879 жителей Псковской области, из которых 289 за последние сутки. Вторым компонентом – 169 тыс. 779, из которых за минувшие 24 часа – 1 тыс. 334.

Ревакцинацию прошли 3082 псковича, из которых 180 за минувшие сутки.

На данный момент использованы 76,9% поступившей вакцины.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Кузыченко опровергла информацию о стрельбе в школе №23 в Пскове
Авиакомпания S7 не планирует рейсы из Пскова в Египет и Турцию
Теплосети заменят на Яна Фабрициуса в Пскове
132 новых случая заболевания коронавирусом за последние сутки в Псковской области
С 1 октября жители Пскова смогут посещать стадион «Машиностроитель»
До +11 градусов и небольшие дожди ожидаются в Псковской области 22 сентября
До 12 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 22 сентября
Обсуждается организация чартеров из Пскова в Египет
198 семей расселят из аварийного жилья в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Всё в дом

Общество / Коммуналка
22 сентября 11:38

Всё в дом

Как живет единственный в Пскове Дом образцового содержания

Наводить мосты

Общество
16 сентября 13:09

Наводить мосты

Перспективы сотрудничества России и Германии в сферах образования, науки и культуры обсуждают на международном форуме в ПсковГУ
«Добрый след»

Общество
14 сентября 16:16

«Добрый след»

Руководитель волонтерского лагеря в Самолве рассказала, как встретилась с президентом