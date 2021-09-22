3 тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

В Псковскую область поступило 3 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает глава региона Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

По словам губернатора, прививка доступна во всех муниципалитетах.

Всего первым компонентом вакцины привились 181 тыс. 879 жителей Псковской области, из которых 289 за последние сутки. Вторым компонентом – 169 тыс. 779, из которых за минувшие 24 часа – 1 тыс. 334.

Ревакцинацию прошли 3082 псковича, из которых 180 за минувшие сутки.

На данный момент использованы 76,9% поступившей вакцины.