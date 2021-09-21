До 12 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 22 сентября

22 сентября в Псковской области воздух прогреется до 12 градусов тепла, сообщает региональный ГУ МЧС России.
22 сентября в Псковской области воздух прогреется до 12 градусов тепла, сообщает региональный ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 сентября в регионе ожидается облачная погода. Местами прогнозируются небольшие дожди.
Днём воздух прогреется до +7...+12 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов.
Атмосферное давление вновь выше нормы.