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Общество

До 12 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 22 сентября

21 сентября 2021 года, 19:51

22 сентября в Псковской области воздух прогреется до 12 градусов тепла, сообщает региональный ГУ МЧС России.

До 12 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 22 сентября

Фото Дарьи Хватковой

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 22 сентября в регионе ожидается облачная погода. Местами прогнозируются небольшие дожди.

Днём воздух прогреется до +7...+12 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до +1...+6 градусов.

Атмосферное давление вновь выше нормы.

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