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Общество

Псковский художник борется с наркотиками с помощью граффити

21 сентября 2021 года, 17:04

Псковский художник борется с наркотиками с помощью граффити. Как пишет издание «АиФ. Псков», Иван Трахов на месте, где находится реклама наркотиков, рисует картинку.

По словам Ивана, это увлечение у него появилось почти год назад. Однажды он возвращался домой и увидел черную надпись под окнами соседки. Девушка, зная что он художник, попросила ее закрасить. Иван нарисовал снегирей.

Псковский художник борется с наркотиками с помощью граффити

фото из соцсетей

«После второго рисунка ко мне обратились сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН). Сказали, что проводят регулярные рейды и предложили присоединиться. Почему бы и нет», - отметил художник.

Рекламу наркотиков на зданиях города он зарисовывает в свободное от работы время. Иван рисует мультфильмы, сотрудничает со многими известными студиями. В свое время он принял участие в создании мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк 2» и «Три богатыря: ход конем».

Псковский художник борется с наркотиками с помощью граффити

фото из соцсетей

Подробности читайте в материале «Успеть за 12 секунд» на сайте газеты «Аргументы и факты. Псков».

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