По словам Ивана, это увлечение у него появилось почти год назад. Однажды он возвращался домой и увидел черную надпись под окнами соседки. Девушка, зная что он художник, попросила ее закрасить. Иван нарисовал снегирей.

Псковский художник борется с наркотиками с помощью граффити. Как пишет издание «АиФ. Псков», Иван Трахов на месте, где находится реклама наркотиков, рисует картинку.

«После второго рисунка ко мне обратились сотрудники областного Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН). Сказали, что проводят регулярные рейды и предложили присоединиться. Почему бы и нет», - отметил художник.

Рекламу наркотиков на зданиях города он зарисовывает в свободное от работы время. Иван рисует мультфильмы, сотрудничает со многими известными студиями. В свое время он принял участие в создании мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк 2» и «Три богатыря: ход конем».