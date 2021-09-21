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Происшествия

Раритетный мотоцикл украли у псковича на юге Санкт-Петербурга

21 сентября 2021 года, 16:40

Молодой житель Псковской области лишился своего раритетного мотоцикла в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал neva.today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

Раритетный мотоцикл украли у псковича на юге Санкт-Петербурга

Сообщение об угоне транспортного средства поступило в 05:30 утра на дежурный пульт полиции. 27-летний пскович заявил, что его мотоцикл К655 с коляской 1971 года выпуска был угнан между девятью часами 19 сентября и пятью утра 20 сентября от дома №38 по улице Маршала Казакова. Потерпевший оценил ущерб в 150 тысяч рублей.

Раритетный мотоцикл в тот же день был обнаружен у дома №68/1 по улице Маршала Казакова. Позже был найден и сам угонщик – 43-летний петербуржец, имеющий судимость по наркотической статье. Как сообщил мужчина правоохранителям, транспортное средство он взял просто покататься, а затем оставил его в том месте, где мотоцикл и был обнаружен.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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