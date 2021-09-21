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Политика / Выборы

Алексеенко, Михайлов и Панченко будут представлять КПРФ в Псковском облсобрании

21 сентября 2021 года, 16:22

Пётр Алексеенко, Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко будут представлять КПРФ в Псковском областном Собрании седьмого созыва.

Как сообщил «Псковской правде» руководитель псковских коммунистов Пётр Алексенко, мандаты получают лидеры партийного списка на прошедших выборах. «Если, конечно, никто не откажется», - сказал он и добавил, что сам пока не намерен этого делать.

Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко также заявили в беседе с корреспондентом «Псковской правды», что не собираются передавать свой мандат кому-либо.

Пётр Алексеенко, Дмитрий Михайлов и Владимир Панченко работали и в предыдущем созыве регионального парламента. Однако, изначально Владимир Панченко представлял партию «Справедливая Россия» - ему был передан мандат, освободившийся в связи с уходом Олега Брячака в Псковскую городскую Думу.

Ранее стало известно, кто будет представлять в Собрании нового созыва четыре партии, которые получили по одному мандату. От «Справедливой России- За Правду» идёт Олег Брячак,   от ЛДПР - Антон Минаков, от «Новых людей» – Андрей Маковский, от «Яблоко» – Артур Гайдук. 

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