19 нарушений правил оборота гражданского оружия выявили за неделю сотрудники Росгвардии

С 13 по 19 сентября сотрудниками Росгвардии было выявлено 19 нарушений правил оборота гражданского оружия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

За прошедшую неделю сотрудники лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии провели 144 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у жителей Псковской области. В ходе них были выявлены 19 административных правонарушений, изъято 10 единиц гражданского оружия.

В центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напомнили, что при истечении срока разрешений на ношение и хранение оружия, владельцам гражданского оружия необходимо за 30 суток до окончания действия разрешения обратиться в подразделения ЛЛР по месту жительства с документами для перерегистрации. Заявление также можно подать через сайт Госуслуг. При оплате через данный ресурс на оплату госпошлины действует скидка в 30%.