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Транспорт / Инфраструктура

В Псковской области завершен ремонт дороги к поселку Дедовичи

21 сентября 2021 года, 14:38

Ремонт дороги к поселку Дедовичи (Дедовичский район) завершили на средства нацпроекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В Псковской области завершен ремонт дороги к поселку Дедовичи

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в порядок была приведена автомобильная трасса регионального значения Дубровка – Дедовичи. Дорога является центральным въездом в поселок Дедовичи и ведет к мосту через реку Шелонь, отремонтированному в 2019-2021 годах.

В рамках капремонта подрядной организацией было обновлено свыше 10 км дорожного покрытия: уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетона на проезжей части. Для ремонтных работ в качестве материалов, в соответствии с новым ГОСТом, использовались асфальтобетонные смеси марок А16ВТ и А16НТ. С помощью асфальтобетонной крошки и асфальтобетона были отремонтированы пересечения и примыкания. Площадь покрытия составила примерно 75 тыс. кв. м.

В Псковской области завершен ремонт дороги к поселку Дедовичи

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Кроме того, были сделаны заездные карманы на 5 автобусных остановках и отремонтированы 8 водопропускных труб, на трёх из них были заменены крайние звенья с укреплением.

В Псковской области завершен ремонт дороги к поселку Дедовичи

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В комитете также отметили, что осевая разметка на проезжей части дороги нанесена термопластиком, краевая – краской. Вдоль трассы установлено 254 метра барьерного ограждения.

Финансирование ремонтных работ дороги Дубровка – Дедовичи, более 155 млн. рублей, производилось из регионального бюджета.

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