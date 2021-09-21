В Псковской области завершен ремонт дороги к поселку Дедовичи

Ремонт дороги к поселку Дедовичи (Дедовичский район) завершили на средства нацпроекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Ремонт дороги к поселку Дедовичи (Дедовичский район) завершили на средства нацпроекта. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в порядок была приведена автомобильная трасса регионального значения Дубровка – Дедовичи. Дорога является центральным въездом в поселок Дедовичи и ведет к мосту через реку Шелонь, отремонтированному в 2019-2021 годах.
В рамках капремонта подрядной организацией было обновлено свыше 10 км дорожного покрытия: уложены выравнивающий и верхний слой асфальтобетона на проезжей части. Для ремонтных работ в качестве материалов, в соответствии с новым ГОСТом, использовались асфальтобетонные смеси марок А16ВТ и А16НТ. С помощью асфальтобетонной крошки и асфальтобетона были отремонтированы пересечения и примыкания. Площадь покрытия составила примерно 75 тыс. кв. м.
Кроме того, были сделаны заездные карманы на 5 автобусных остановках и отремонтированы 8 водопропускных труб, на трёх из них были заменены крайние звенья с укреплением.
В комитете также отметили, что осевая разметка на проезжей части дороги нанесена термопластиком, краевая – краской. Вдоль трассы установлено 254 метра барьерного ограждения.
Финансирование ремонтных работ дороги Дубровка – Дедовичи, более 155 млн. рублей, производилось из регионального бюджета.