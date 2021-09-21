Четыре партии определились с депутатами Псковского облсобрания нового созыва

Партии «Справедливая Россия – За Правду», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко» определились с депутатами, которые представят их в Псковском областном Собрании седьмого созыва.

По итогам сентябрьских выборов все эти политические объединения получили по одному мандату. В итоге «Справедливую Россию - За Правду» представит Олег Брячак, ЛДПР - Антон Минаков, «Новых людей» – Андрей Маковский, «Яблоко» – Артур Гайдук.

Своих депутатов пока не знавали «Единая Россия» и КПРФ, получившие шесть и три мандата соответственно.

Во всех 13-ти одномандатных избирательных округах победу на выборах одержали кандидаты от «Единой России». В Собрании будут работать Алексей Севастьянов, Елена Лунгу, Александр Братчиков, Юрий Сорокин, Татьяна Фомченкова, Елена Даньшова, Владимир Кузь, Александр Котов, Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Игорь Дитрих, Андрей Козлов и Виктор Иващенко. Таким образом, «Единая Россия» будет самой многочисленной политической силой в парламенте. В сумме у этой партии 19 мандатов.